«Динамо» совершило топ-обмен и проиграло, «Витязь» и «Торпедо» выдали шоу. Итоги дня в КХЛ

К 14-й минуте встречи со счётом 2:0 повёл «Авангард» — отличились Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов. «Сибири» удалось отквитать одну шайбу на последней минуте первого периода благодаря голу Георгия Белоусова. Новосибирцы забросили две шайбы во втором периоде и впервые в матче повели в счёте — отличились Владислав Кара и Тревор Мёрфи. «Авангард» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Райана Меркли. Победный гол в концовке третьего периода при равном счёте забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, начинавший прошлый сезон в составе «Сибири». Точку в игре голом в пустые ворота поставил Семён Чистяков.