Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Демидов установил рекорд результативности для игроков СКА до 19 лет

Нападающий СКА Иван Демидов перед матчем с «Локомотивом» отпраздновал 19-летие.

Источник: ska.ru

Таким образом, армейский рекорд результативности для игроков до 19 лет — 20 (6+14) очков за сезон. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В советский период лучшее достижение в чемпионатах страны на счету Николая Дроздецкого (14 баллов в сезоне-1975/1976). В российской истории по 11 очков за сезон до 19-летия набирали Юрий Трубачёв (2000/2001) и Василий Подколзин (2019/2020).

Вчера, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

СКА
КХЛ: таблица и календарь