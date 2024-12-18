Иван Демидов установил рекорд результативности для игроков СКА до 19 лет

В советский период лучшее достижение в чемпионатах страны на счету Николая Дроздецкого (14 баллов в сезоне-1975/1976). В российской истории по 11 очков за сезон до 19-летия набирали Юрий Трубачёв (2000/2001) и Василий Подколзин (2019/2020).