Успеют найти работу до дедлайна? Главные свободные агенты КХЛ

«Он тренируется, готовится у себя в Челябинске. По Сергею возникают варианты, а потом они срываются. Ждём, когда в ближайшее время появится что-то ещё из предложений», — говорил мне агент Шумакова Шуми Бабаев. Да, к Сергею по ходу его карьеры возникали вопросы в плане дисциплины, однако мастерства у этого хоккеиста всегда хватало. В том числе Сергей известен хорошим броском и умением играть в большинстве. Под плей-офф он может стать неплохим усилением для клуба КХЛ.