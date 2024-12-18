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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом уральском дерби сезона

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Источник: Чемпионат.com

Решающим отрезком в матче стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.

«Металлург» выиграл первую встречу в текущем сезоне у «Автомобилиста». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, где сильнее оказались магнитогорцы в серии из семи матчей.

Металлург Мг
4:2
0:0, 4:0, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6786 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Илья Набоков
Владимир Галкин
(Владимир Галкин)
1-й период
06:22
Семен Кизимов
19:51
Кирилл Воробьев
2-й период
20:32
Александр Петунин
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
26:29
Павел Акользин
27:57
Андрей Козлов
(Данила Паливко)
36:35
Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Владислав Еременко)
37:20
Павел Акользин
(Артем Минулин, Егор Коробкин)
3-й период
44:11
Стефан Да Коста
(Степан Хрипунов, Анатолий Голышев)
45:21
Кирилл Воробьев
54:16
Максим Осипов
55:29
Даниил Вовченко
56:41
Анатолий Голышев
(Даррен Дитц, Стефан Да Коста)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Автомобилист
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