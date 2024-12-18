«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом уральском дерби сезона

Решающим отрезком в матче стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.