Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Мороза помог «Динамо» обыграть лидера Восточной конференции КХЛ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали последнюю в календарном году выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

В первом матче после международной паузы минчане встречались с лидером Восточной конференции «Трактором», за «зубров» в этой игре дебютировал голкипер Василий Демченко. В стартовой трети команды обменялись заброшенными шайбами — на 11-й минуте встречи счет открыл форвард «Динамо» Никита Пышкайло, для которого этот гол стал первым в текущем сезоне. Хозяевам удалось отыграться за 30 секунд до ухода на перерыв. На старте второго периода минчане вновь вышли вперед, на этот раз точный бросок нанес Вадим Мороз. В заключительной трети 21-летний нападающий оформил дубль, снова воспользовавшись передачей тезки Шипачева. Финальный счет — 3:1 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова третьей в четырех последних матчах. Столичный клуб вернул седьмую строчку в таблице Западной конференции, у «зубров» 40 баллов в 35 играх. Столько же очков у «Северстали», которая обходит нашу команду по дополнительным показателям. Далее минчане отправятся в Казань, где 20 декабря встретятся с местным «Ак Барсом», который идет на Востоке третьим.

Трактор
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
В. Демченко
1-й период
09:58
Никита Пышкайло
(Роман Горбунов, Вадим Шипачев)
19:29
Максим Шабанов
(Григорий Дронов, Сергей Телегин)
2-й период
21:24
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:59
Николас Мелош
34:13
Артем Блажиевский
39:13
Александр Волков
3-й период
53:14
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев)
55:05
Диллон Дюбе
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь