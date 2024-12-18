Дубль Мороза помог «Динамо» обыграть лидера Восточной конференции КХЛ

В первом матче после международной паузы минчане встречались с лидером Восточной конференции «Трактором», за «зубров» в этой игре дебютировал голкипер Василий Демченко. В стартовой трети команды обменялись заброшенными шайбами — на 11-й минуте встречи счет открыл форвард «Динамо» Никита Пышкайло, для которого этот гол стал первым в текущем сезоне. Хозяевам удалось отыграться за 30 секунд до ухода на перерыв. На старте второго периода минчане вновь вышли вперед, на этот раз точный бросок нанес Вадим Мороз. В заключительной трети 21-летний нападающий оформил дубль, снова воспользовавшись передачей тезки Шипачева. Финальный счет — 3:1 в пользу «Динамо».