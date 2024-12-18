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Квартальнов о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть два очка, отбивал «мертвые» шайбы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча «зубров» против «Трактора», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Поединок «Динамо» и «Трактора» в Челябинске закончился победой минчан со счетом 3:1. Дублем за нашу команду отметился Вадим Мороз, еще один гол в активе Никиты Пышкайло. В составе «зубров» в этом матче дебютировал голкипер Василий Демченко, отразивший в итоге 23 из 24 бросков соперника.

«Провели хороший матч. Правда, были негативные моменты в конце второго периода, “Трактор” также прижал нас в концовке игры, но Демченко помог добыть два очка, отбил пару мертвых шайб. Мы рискнули, поставив его в ворота на эту игру, были опасения за игровой тонус, — сказал Квартальнов. — На прошлой неделе многие ребята играли за сборную, это положительно сказалось на их форме. Но и те, кто не выступал на Кубке Первого канала, тоже выглядели неплохо. Вадим Мороз сейчас хорошо играет, забивает важные голы. Шипачев мастерски отдает передачи, находит партнеров».

«Я получил классные эмоции. Давно не играл, и сразу же матч за новую команду. Получилось здорово, — отметил Василий Демченко. — Очень приятно, что партнеры поддержали не только в раздевалке, но и на льду много бросков приняли на себя. В тех моментах, когда я не видел шайбу, они сделали ключевые блоки».

Следующий поединок столичный клуб проведет в пятницу в гостях у казанского «Ак Барса».

Трактор
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
В. Демченко
1-й период
09:58
Никита Пышкайло
(Роман Горбунов, Вадим Шипачев)
19:29
Максим Шабанов
(Григорий Дронов, Сергей Телегин)
2-й период
21:24
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:59
Николас Мелош
34:13
Артем Блажиевский
39:13
Александр Волков
3-й период
53:14
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев)
55:05
Диллон Дюбе
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Динамо Мн
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