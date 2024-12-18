Квартальнов о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть два очка, отбивал «мертвые» шайбы

«Провели хороший матч. Правда, были негативные моменты в конце второго периода, “Трактор” также прижал нас в концовке игры, но Демченко помог добыть два очка, отбил пару мертвых шайб. Мы рискнули, поставив его в ворота на эту игру, были опасения за игровой тонус, — сказал Квартальнов. — На прошлой неделе многие ребята играли за сборную, это положительно сказалось на их форме. Но и те, кто не выступал на Кубке Первого канала, тоже выглядели неплохо. Вадим Мороз сейчас хорошо играет, забивает важные голы. Шипачев мастерски отдает передачи, находит партнеров».