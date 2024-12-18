Квартальнов о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть два очка, отбивал «мертвые» шайбы

Поединок «Динамо» и «Трактора» в Челябинске закончился победой минчан со счетом 3:1. Дублем за нашу команду отметился Вадим Мороз, еще один гол в активе Никиты Пышкайло. В составе «зубров» в этом матче дебютировал голкипер Василий Демченко, отразивший в итоге 23 из 24 бросков соперника.
«Провели хороший матч. Правда, были негативные моменты в конце второго периода, “Трактор” также прижал нас в концовке игры, но Демченко помог добыть два очка, отбил пару мертвых шайб. Мы рискнули, поставив его в ворота на эту игру, были опасения за игровой тонус, — сказал Квартальнов. — На прошлой неделе многие ребята играли за сборную, это положительно сказалось на их форме. Но и те, кто не выступал на Кубке Первого канала, тоже выглядели неплохо. Вадим Мороз сейчас хорошо играет, забивает важные голы. Шипачев мастерски отдает передачи, находит партнеров».
«Я получил классные эмоции. Давно не играл, и сразу же матч за новую команду. Получилось здорово, — отметил Василий Демченко. — Очень приятно, что партнеры поддержали не только в раздевалке, но и на льду много бросков приняли на себя. В тех моментах, когда я не видел шайбу, они сделали ключевые блоки».
Следующий поединок столичный клуб проведет в пятницу в гостях у казанского «Ак Барса».