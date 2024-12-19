Первые тройки: отечественные звезды сыграют в хоккей в новом формате

— Может ли хоккей «три на три» стать олимпийским видом спорта? Может, — отметил Владислав Третьяк. — Сейчас еще НХЛ поддержит такое знамя. Но лично мне играть «три на три» было бы очень муторно и тяжело, потому что это постоянное движение, постоянные голы. Но чем хоккей и отличается от других видов спорта — в том же футболе три-четыре раза за игру бьют по воротам. А хоккей «три на три» — это шквал атак и в ту, и в другую сторону. Люди приходят не смотреть 0:0, а хотят, чтобы были голы, моменты. Конечно, «три на три» — выигрышный вариант, но всё потихонечку, по крупице. Я думаю, что он всё-таки в будущем станет олимпийским.