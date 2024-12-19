Сергей Федоров: «Я завершил тренерскую карьеру»

«О тренерстве пока не передумал. Наслаждаюсь семейной атмосферой, наконец-то разглядел своих детей после семи-восьми лет, не видя их. Все-таки до тренерства тоже были определенные нагрузки. Рад быть с семьей, заниматься простыми семейными делами.



Предложения о тренерстве? Не поступали. Я просто трубку не брал (смеется). Никто не общался со мной насчет продолжения тренерской деятельности.



На данный момент я завершил тренерскую карьеру. Как вы знаете, мое назначение прошло в течение двух-трех суток, неожиданно. Слава богу, что что-то получилось в этом сегменте. А так, я не планировал быть в таком серьезном цехе, как тренерский», — передает слова Федорова корреспондент Sport24 Надежда Тонконог.