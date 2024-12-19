«Барыс» выдал матч с 2 шайбами после сенсации в КХЛ

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Куньлуня». Шайбы забросили Мартен Лефевр (11-я минута) и Паркер Фу (29-я).
Напомним, что в прошлой игре астанчане сотворили сенсацию, обыграв в гостях московское «Динамо», одного из лидеров Западной конференции. Однако сегодня проиграли десятой команде «Запада», набравшей 32 очка. Казахстанский клуб с 23 баллами продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке таблицы «Востока».
Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с челябинским «Трактором» 21 декабря.