«Барыс» выдал матч с 2 шайбами после сенсации в КХЛ

Напомним, что в прошлой игре астанчане сотворили сенсацию, обыграв в гостях московское «Динамо», одного из лидеров Западной конференции. Однако сегодня проиграли десятой команде «Запада», набравшей 32 очка. Казахстанский клуб с 23 баллами продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке таблицы «Востока».