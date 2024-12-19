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«Барыс» выдал матч с 2 шайбами после сенсации в КХЛ

Столичный «Барыс» уступил пекинскому «Куньлуню» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Куньлуня». Шайбы забросили Мартен Лефевр (11-я минута) и Паркер Фу (29-я).

Напомним, что в прошлой игре астанчане сотворили сенсацию, обыграв в гостях московское «Динамо», одного из лидеров Западной конференции. Однако сегодня проиграли десятой команде «Запада», набравшей 32 очка. Казахстанский клуб с 23 баллами продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке таблицы «Востока».

Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с челябинским «Трактором» 21 декабря.

Куньлунь РС
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Галым Мамбеталиев
Вратари
Джереми Смит
Никита Бояркин
1-й период
08:08
Дамир Жафяров
10:09
Мартин Лефевр
(Адам Кленденинг)
10:26
Алихан Омирбеков
17:49
Томаш Юрчо
2-й период
28:59
Паркер Фу
(Дойл Сомерби, Джозеф Душак)
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Барыс
КХЛ: таблица и календарь