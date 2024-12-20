«Торпедо» проиграло СКА в матче-триллере, ЦСКА победил в московском дерби. Итоги дня в КХЛ

На седьмой минуте первого периода Артём Кудашов с передачи Артёма Швеца-Рогового открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Артём Сергеев с передачи Даниила Пыленкова и Седрика Пакетта удвоил преимущество «Динамо». На 16-й минуте периода Артём Ильенко с передач Джордана Уила и Никиты Гусева сделал счёт 3:0.