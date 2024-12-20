В «Динамо» объяснили расторжение контракта с голкипером из США Миской

— У нас сейчас нет смысла держать трех взрослых вратарей. Тем более один из них иностранец. У нас вырисовывается четкий первый номер — Владислав Подъяпольский, плюс наш молодой воспитанник Максим Моторыгин, которого мы тоже хотим развивать. Взрослому вратарю-иностранцу просто сидеть и ждать каких-то единичных игр, наверное, нет смысла. В этом плане мы будем использовать Евгения Ярославлева.