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Стало известно состояние защитника «Металлурга» Еременко, получившего перелом бедренной кости

По информации «СЭ», защитник «Металлурга» Владислав Еременко переведен в общую палату.

Источник: РИА "Новости"

18 декабря хоккеист получил перелом бедренной кости в матче с «Автомобилистом». Еременко перенес операцию в Магнитогорске и сейчас остается под наблюдением врачей.

25-летний Еременко в этом сезоне набрал 7 (3+4) очков в 33 матчах.

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