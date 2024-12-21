Шедевр СКА в овертайме, мощный камбэк «Лады» в матче с «Авангардом». Итоги дня в КХЛ

30-летний Лайпсик начал сезон в екатеринбургской команде. Там он провёл 25 матчей и заработал семь очков, забросив шесть шайб и сделав одну голевую передачу. В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел побывать в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона» и «Вегаса».