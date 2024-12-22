Квартальнов остался недоволен организацией вынесенного матча в Ташкенте: «Я бы предпочел промолчать»

«Состояние нормальное, но добирались тяжело. У нас такая ситуация еще с Кубка Первого канала — в Питере у нас тоже люди задержались. Из-за позднего приезда у нас поменялись планы. Мы хотели провести вечернюю тренировку, а утром не тренироваться. Целый день ждали вылета, все было очень долго. Что касается идеи проведения вынесенного матча, то я бы предпочел промолчать. Да, матчи необычные. Но для меня они проблематичные в плане логистики. Если вспоминать игру в Давосе, то нам только до Цюриха добраться потребовалось три часа, а еще был снегопад. Сейчас у нас серия серьезных матчей, по сути, через день, и нам надо ехать сюда. Когда начинаешь строить планы чуть дальше, то вся эта логистика беспокоит. Вынесенные матчи — это, конечно, хорошо, но мне бы хотелось, чтобы они проводились с другими командами, не моими», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.