ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

У армейцев дубль (28-я и 40-я минуты) и две передачи на счету Виталия Абрамова, также два гола забил Денис Гурьянов (42, 59), еще по шайбе забросили Максим Соркин (12), Максим Мамин (20) и Никита Охотюк (38).