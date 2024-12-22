Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

Армейцы обыграли «Нефтехимик» со счетом 7:4. У Виталия Абрамова четыре очка, у Дениса Гурьянова — дубль.

Источник: Официальный сайт ПХК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

У армейцев дубль (28-я и 40-я минуты) и две передачи на счету Виталия Абрамова, также два гола забил Денис Гурьянов (42, 59), еще по шайбе забросили Максим Соркин (12), Максим Мамин (20) и Никита Охотюк (38).

У нижнекамцев забивали Райли Барбер (8), Жан-Себастьен Ди (32), Евгений Митякин (56) и Андрей Белозеров (57).

ЦСКА одержал восьмую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. У «Нефтехимика» второе поражение подряд и восьмое место на Востоке.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» со счетом 3:2 победила екатеринбургский «Автомобилист».

ЦСКА
7:4
2:1, 3:1, 2:2
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
22.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 8238 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Олег Леонтьев
Вратари
Иван Просветов
Филипп Долганов
1-й период
07:12
Райли Барбер
10:09
Жан-Себастьян Ди
10:47
Владислав Леонтьев
11:55
Максим Соркин
(Константин Окулов, Виталий Абрамов)
15:20
Владислав Провольнев
19:05
Виталий Абрамов
19:40
Максим Мамин
2-й период
27:57
Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
31:20
Жан-Себастьян Ди
(Райли Барбер)
32:29
Константин Окулов
37:28
Никита Охотюк
(Виталий Абрамов)
39:42
Виталий Абрамов
(Владислав Провольнев)
3-й период
41:08
Денис Гурьянов
(Фредрик Классон, Егор Афанасьев)
55:38
Евгений Митякин
56:07
Андрей Белозеров
(Райли Барбер)
58:57
Денис Гурьянов
(Максим Мамин)
59:08
Руслан Исхаков
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь