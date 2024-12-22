Украинца с европейским паспортом выгнали из Сочи, хорватский Овечкин не нужен Ротенбергу. Трансферы и слухи в КХЛ

Обзор последних трансферов и трансферных слухов в КХЛ от Sport24.
Выгнав шведского украинца, «Сочи» подобрал канадца
На берегу Черного моря перестали терпеть Дмитро Тимашова. За 22 матча этот шведский форвард украинского происхождения забросил всего одну шайбу за «Сочи»! В клубе долго ждали отдачи от нападающего, когда-то игравшего в НХЛ, но терпение лопнуло. Но с одним-единственным иностранцем в лице Джесси Грэма «леопарды» не остались. Они забрали из списка отказа Уильяма Биттена. Этот канадец, в свою очередь, не вписался в коллектив «Спартака». Его адаптация к КХЛ откровенно затянулась, а в последнее время он либо не попадал в состав красно-белых, либо был заявлен тринадцатым нападающим. Зато, как ни парадоксально, сыграл на Кубке Первого канала за сборную мира.
«Спартак» дал шанс Чибисову и хочет Юдина
Расставшись с Биттеном, красно-белые подписали контракт с Андреем Чибисовым. Пока — только просмотровый Из-за больших проблем со здоровьем этого форвард-здоровяк пропустил весь прошлый сезон, а в этом провел лишь 5 матчей в Кубке Казахстана. Даже в составе «Арлана» серебряный призер Олимпиады не получил игровой практики. Руку помощи ему протянул Алексей Жамнов, который на той самой Олимпиаде в Пекине тренировал сборную России и Чибисова. Если он и начнет играть, то в составе «Химика». А вместе с Чибисовым в московском клубе может появиться Дмитрий Юдин. Они когда-то играли вместе за «Ак Барс», а сегодня Юдин, по слухам, попал в немилость новому казанскому штабу. Правда, за символическую цену красно-белым такого игрока не отдадут.
«Ак Барс» подписал О’Делла и охотится на Гальченюка
Новым клубом Эрика О’Делла, уже пятым в КХЛ, стал «Ак Барс». Казанцы искали праворукого центра и их не смутили проблемы канадца со здоровьем. Казанский клуб на этом не останавливается и накануне дедлайна охотится на лучшего бомбардира «Амура». Есть мнение, что раз хабаровчане не попадают в плей-офф и недавно расторгли контракт с Игорем Бобковым, то готовы идти на распродажу. «Ак Барс», положив глаз на Алекса Гальченюка, готов отдать Егора Коршкова. Это была бы в некотором роде «сдача по гарантии», ведь Коршков провел прошлый сезон в Хабаровске, переродился в составе «тигров», но теперь снова погрузился в игровую депрессию. Однако шансы на то, что дальневосточники пойдут на такую сделку, стремятся к нулю.
«Сибирь» и «Адмирал» отказались от талантов
Когда-то омича Дмитрия Соколова считали, ни много ни мало, «новым Овечкиным». Форварда, которого в итоге выбрали в конце драфта НХЛ, на первых порах был чуть ли не одним из его фаворитов. Еще пытаясь пробиться в состав «Миннесоты», Соколову мешал лишний вес. Проблемы с характером и подвижностью мешают ему реализоваться и в КХЛ. Удивительным образом от этого габаритного нападающего за половину сезона отказался сначала «Нефтехимик», выставив его на обмен, а затем и «Адмирал», расторгнув контракт. Параллельно соглашение с Дмитрием Овчинниковым — звездой МХЛ и проспектом «Торонто» — разорвали в Новосибирске. Ему, в отличие от Соколова, как раз не хватает физической мощи, чтобы заиграть на взрослом уровне.
Лайпсик не доехал до ВХЛ и высадился в Новосибирске
Если Соколов и Овчинников за несколько дней до закрытия трансферного окна пока остаются безработными, Брендан Лайпсик нашел себе новый клуб. Ему даже не пришлось играть за «Горняк» в ВХЛ, куда его сослали после прохождения списка отказов. Канадец, получивший российский паспорт, сначала разочаровал руководство СКА, а затем не лучшим образом проявил себя в «Автомобилисте». Из Екатеринбурга он отправится в Новосибирск, где тонущая «Сибирь» ищет хоть какие-то выходы из патовой ситуации. Лайпсик уже не первый новичок команды Вадима Епанчинцева, и безусловно самый звездный. Однако наставника сибиряков, который рассчитывает, что Брендан будет играть как в плей-офф-2022, может постигнуть глубокое разочарование. Лайпсик уже давно не тот.
СКА отпустил Танкова и обменяет Рендулича
Вслед за обменом Никиты Серебрякова и Эмиля Галимова, еще один игрок сменил СКА на «Авангард». В сибирский клуб перебрался Кирилл Танков — центрфорвард, переживший страшную травму. Осенью 2022 года он получил перелом позвонков, но восстановился и вернулся, сыграв в этом сезоне два матча в КХЛ. В системе «Авангарда», возможно, он также не сразу будет играть за первую команду. А вслед за Танковым «армейцы» планируют обменять Борна Рендулича. Хорватский снайпер почти не играл в октябре и полностью пропустил ноябрь, но недавно вернулся в основу СКА. Не исключено, что это предпродажная подготовка «хорватского Овечкина». Главным претендентом на легионера является «Металлург», готовый отдать взамен казахстанца Павла Акользина.
Дмитрий Ерыкалов