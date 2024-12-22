Украинца с европейским паспортом выгнали из Сочи, хорватский Овечкин не нужен Ротенбергу. Трансферы и слухи в КХЛ

Если Соколов и Овчинников за несколько дней до закрытия трансферного окна пока остаются безработными, Брендан Лайпсик нашел себе новый клуб. Ему даже не пришлось играть за «Горняк» в ВХЛ, куда его сослали после прохождения списка отказов. Канадец, получивший российский паспорт, сначала разочаровал руководство СКА, а затем не лучшим образом проявил себя в «Автомобилисте». Из Екатеринбурга он отправится в Новосибирск, где тонущая «Сибирь» ищет хоть какие-то выходы из патовой ситуации. Лайпсик уже не первый новичок команды Вадима Епанчинцева, и безусловно самый звездный. Однако наставника сибиряков, который рассчитывает, что Брендан будет играть как в плей-офф-2022, может постигнуть глубокое разочарование. Лайпсик уже давно не тот.