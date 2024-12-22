Клуб КХЛ сыграет с командой из НХЛ? Это был бы праздник хоккея!

«Мы говорили о возможных матчах между “Монреалем” и СКА… Реально ли это? Да. Но для этого нужно решение НХЛ. Такое решение принимает сам комиссионер Гэри Беттмэн. Мы готовы к проведению такой встречи на “СКА Арене”! А ещё мы готовы играть в Монреале. Ну или в Дубае, Абу-Даби, Стамбуле. Везде, где появится возможность организовать такой матч. Мы уверены, что это будет очень важно для развития хоккея. Мы также обсудили игры легенд. Ведь у “Монреаля” есть своя команда, за неё играет сам Венсан Лекавалье. Можно организовать матч с нашими ветеранами, мы раньше это делали. Подумаем о том, как вернуться к нашим традициям», — сказал Ротенберг.