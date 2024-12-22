Хоккеисты «Динамо» проиграли «Спартаку» в первом в истории матче КХЛ в Ташкенте

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским «Спартаком», который занимает второе место в Западной конференции. Поединок прошел в столице Узбекистана Ташкенте в рамках проекта KHL World Games. Первую КХЛовскую шайбу в истории местной «Хумо Арены» забросил нападающий «зубров» Егор Бориков, открывший счет на 16-й минуте матча. Впрочем, уже через 60 секунд «красно-белые» отыгрались, на первый перерыв команды ушли с единицами на табло. Во второй трети соперники не порадовали зрителей голами, хотя минчане дважды оставались в меньшинстве и оба раза сохранили ворота в неприкосновенности. В начале заключительного периода право на большинство получило уже «Динамо», и этим шансом «зубры» воспользовались: точный бросок нанес Роман Горбунов. Увы, нужный счет минчане не удержали: «Спартак» сравнял цифры за семь минут до окончания игрового отрезка, а затем вырвал победу в самом начале овертайма — 3:2. Таким образом, динамовцы не сумели продлить победную серию до четырех матчей. Наша команда осталась на 7-м месте Запада, набрав 43 балла. Отставание от шестой позиции составляет три пункта, отрыв от восьмой строчки вырос до четырех очков. Далее «зубров» ожидает предновогодняя домашняя серия из трех матчей, в которой минчане сыграют с «Ак Барсом» (25 декабря), московским «Динамо» (27.12) и «Локомотивом» (29.12).