В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с московским «Спартаком», который занимает второе место в Западной конференции. Поединок прошел в столице Узбекистана Ташкенте в рамках проекта KHL World Games. Первую КХЛовскую шайбу в истории местной «Хумо Арены» забросил нападающий «зубров» Егор Бориков, открывший счет на 16-й минуте матча. Впрочем, уже через 60 секунд «красно-белые» отыгрались, на первый перерыв команды ушли с единицами на табло. Во второй трети соперники не порадовали зрителей голами, хотя минчане дважды оставались в меньшинстве и оба раза сохранили ворота в неприкосновенности. В начале заключительного периода право на большинство получило уже «Динамо», и этим шансом «зубры» воспользовались: точный бросок нанес Роман Горбунов. Увы, нужный счет минчане не удержали: «Спартак» сравнял цифры за семь минут до окончания игрового отрезка, а затем вырвал победу в самом начале овертайма — 3:2. Таким образом, динамовцы не сумели продлить победную серию до четырех матчей. Наша команда осталась на 7-м месте Запада, набрав 43 балла. Отставание от шестой позиции составляет три пункта, отрыв от восьмой строчки вырос до четырех очков. Далее «зубров» ожидает предновогодняя домашняя серия из трех матчей, в которой минчане сыграют с «Ак Барсом» (25 декабря), московским «Динамо» (27.12) и «Локомотивом» (29.12).
Хоккеисты «Динамо» проиграли «Спартаку» в первом в истории матче КХЛ в Ташкенте
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
22.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Хумо Арена, 9405 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Николаев
1-й период
10:16
Никита Ефремов
15:56
Егор Бориков
(Андрей Стась, Брэйди Лайл)
16:58
Андрей Локтионов
(Николай Голдобин, Даниил Орлов)
2-й период
25:17
Егор Бориков
31:24
Николас Мелош
3-й период
42:35
Даниил Орлов
44:31
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Джордан Гросс)
52:32
Николай Голдобин
(Никита Ефремов, Андрей Локтионов)
53:57
Егор Бориков
Овертайм
60:26
Адам Ружичка
(Дмитрий Вишневский, Павел Порядин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит