ЦСКА встретил свой день рождения серией побед

В самом титулованном хоккейном клубе в мире помнят и чтят свою великую историю. В 2024 году, помимо церемонии поднятия стяга Сергея Федорова, ЦСКА организовал еще несколько мероприятий в честь своих легенд. В начале октября чествовали Бориса Михайлова, отметившего 80-летний юбилей. Игорь Есмантович вручил Борису Петровичу памятный подарок, а также выступил с речью в адрес юбиляра, назвав его честью, совестью и славой эпохи. А болельщики ЦСКА растянули на трибунах баннер «Борис Михайлов. Легенда № 7». Предматчевая церемония завершилась символическим вбрасыванием, которое совершил Борис Петрович. В тот вечер хозяева, вышедшие в ретроформе, сломили сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» (2:0), претендующего на лидерство в Восточной конференции. Победный гол на счету Соркина, а ворота сохранил на замке Дмитрий Гамзин, дублер Просветова.