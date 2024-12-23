ЦСКА встретил свой день рождения серией побед

22 декабря хоккейный клуб ЦСКА отметил 78-й день рождения. А в прошлый четверг московские армейцы одержали волевую победу в классическом дерби над «Спартаком» (5:4 ОТ) и продлили триумфальную серию до семи матчей. Перед стартовым вбрасыванием на «ЦСКА АРЕНЕ» чествовали легенду клуба Сергея Федорова, отпраздновавшего 13 декабря 55-летний юбилей. Виновник торжества вышел на лед вместе с семьей.
— Сергей оставил золотой след в славной истории одного из самых титулованных клубов в мире, — обратился к нему с приветственным словом президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.
А почетный президент клуба Борис Михайлов вручил юбиляру подарок — армейский свитер с 18-м номером, под которым Федоров провел в ЦСКА четыре сезона и трижды становился чемпионом СССР. Под руководством Виктора Тихонова и его помощника Михайлова. Второй раз Федорову посчастливилось повариться в творческой лаборатории Бориса Петровича на Кубке мира-1996. В выставочном матче супертурнира против финнов (4:3), состоявшемся в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте, единственный раз в форме национальной сборной вышла на лед тройка Могильный — Федоров — Буре. Разумеется, Федоров, дважды завоевавший с ЦСКА Кубок Гагарина и столько же раз признанный лучшим тренером КХЛ, немало почерпнул из опыта Михайлова и Тихонова.
Стяг Федорова торжественно подняли к сводам «ЦСКА АРЕНЫ». В ответном слове он поблагодарил наблюдательный совет клуба и лично его председателя Игоря Сечина за оказанное доверие, а также семью, обеспечившую ему надежный тыл.
По случаю торжества армейцы вышли на дерби в ретроформе, в которой играл ЦСКА в своем последнем чемпионском сезоне в советской истории. В эпоху Федорова «Спартак» ни разу не добрался до пьедестала, а в чемпионате-1988/89 трижды уступил красно-синим при одной ничьей. Отложилась в памяти волевая победа армейцев (8:4) в последнем матче с красно-белыми, оказавшемся прощальным для тройки Александр Могильный — Сергей Федоров — Павел Буре в форме ЦСКА.
…В такой вечер ЦСКА не мог проиграть красно-белым. Трижды уступая по ходу игры (0:1, 2:3, 3:4), хозяева каждый раз настигали соперника, а победу забрали в овертайме благодаря голу Максима Соркина.
В дерби выстрелило не только звено Виталий Абрамов — Максим Соркин — Прохор Полтапов, но и тройка, составленная из игроков, пополнивших клуб перед нынешним сезоном: Денис Гурьянов — Руслан Исхаков — Егор Афанасьев.
Если раньше главный тренер ЦСКА Илья Воробьев отмечал, что команда больше работает, чем играет, то в ноябре-декабре стал четко просматриваться игровой рисунок. Перед паузой в календаре Борис Михайлов похвалил оборону красно-синих, заявив, что надо совершенствовать атаку. Армейцы ответили своему почетному президенту пятью заброшенными в ворота «Спартака» шайбами. Одна краше другой.
Стабилизировались игровые сочетания, поймал кураж Иван Просветов, которого лига назвала лучшим вратарем ноября. Он вытаскивает сложные матчи. Так было в Казани (3:0), в дерби с «Динамо» на «ВТБ-Арене» (1:0) и в Ярославле (2:1), где голкиперу не хватило всего шести секунд до очередного «сухаря». Болельщики ЦСКА верят, что армейцы сохранят взятый темп и порадуют победой в Кубке Гагарина.
В самом титулованном хоккейном клубе в мире помнят и чтят свою великую историю. В 2024 году, помимо церемонии поднятия стяга Сергея Федорова, ЦСКА организовал еще несколько мероприятий в честь своих легенд. В начале октября чествовали Бориса Михайлова, отметившего 80-летний юбилей. Игорь Есмантович вручил Борису Петровичу памятный подарок, а также выступил с речью в адрес юбиляра, назвав его честью, совестью и славой эпохи. А болельщики ЦСКА растянули на трибунах баннер «Борис Михайлов. Легенда № 7». Предматчевая церемония завершилась символическим вбрасыванием, которое совершил Борис Петрович. В тот вечер хозяева, вышедшие в ретроформе, сломили сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» (2:0), претендующего на лидерство в Восточной конференции. Победный гол на счету Соркина, а ворота сохранил на замке Дмитрий Гамзин, дублер Просветова.
24 ноября в память о Викторе Тихонове, ушедшем из жизни десять лет назад, в доме 39 на Большой Грузинской, где с 1984 года до своей смерти жил самый успешный хоккейный тренер, открыли мемориальную доску. По инициативе ПХК ЦСКА, занимавшегося этим вопросом не один год. На церемонии присутствовала и вдова легендарного тренера Татьяна Васильевна. Памятную доску объявил открытой президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета армейского клуба, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, сам игравший под руководством Виктора Васильевича. Завершилась церемония торжественным возложением цветов с участием роты почетного караула.
Виктор Конев