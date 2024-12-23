Леонид Тамбиев: «Сначала надо выйти в плей-офф, а там будем рассуждать о шансах»

На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала помимо традиционных участников в лице команд России, Белоруссии и Казахстана в этом году сыграла экспериментальная сборная мира КХЛ, составленная из легионеров Континентальной хоккейной лиги. Ее главным тренером стал знаменитый Майк Кинэн, экс-наставник магнитогорского «Металлурга». Ассистировали канадцу его соотечественник Майк Пелино, также работавший ассистентом в нескольких командах КХЛ, главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец и наставник владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев.
В интервью «Известиям» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от работы с Кинэном, объяснил, почему стал сетовать на жесткий календарь «Адмирала», и рассказал, сколько зарабатывал в качестве хоккеиста СКА в позднесоветские годы.
— Какие впечатления от работы на Кубке Первого канала в штабе сборной мира КХЛ?
— Отличные. Очень рад, что побывал на этом турнире и поработал в таком тренерском штабе, для меня это большая честь. Было очень приятно получить опыт работы с таким специалистом, как Майк Кинэн. Ради одного этого стоило приезжать в Санкт-Петербург. И это не говоря про то, что сам турнир был очень хорош — и в плане организации, и в плане качества игры команд с учетом того, что большинство из них в нынешних составах или впервые собрались, или нечасто выступают вместе. Ну и сыграть в присутствии более чем 20 тыс. зрителей, как это было на матче с Россией, — одно удовольствие.
— Какой опыт извлекли из работы с Кинэном?
— Да тут даже не назовешь что-то одно. Во всем можно наблюдать за ним и учиться. И вниманию к мелочам, и построению коллектива, и выстраиванию взаимоотношений с хоккеистами, с персоналом, с членами тренерского штаба. Вообще поразительно, насколько он скромный человек при своих регалиях. Майк выигрывал Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, работал с выдающимися хоккеистами. И при этом разговаривает с тобой как с равным, выслушивает твои идеи, даже требует, чтобы ты делился своими соображениями по тактике, звеньям, спецбригадам большинства и меньшинства, по характеристикам каждого отдельного хоккеиста. Очень полезное было сотрудничество лично для меня.
— Вам не кажется, что вы с Кинэном похожи? Вас тоже считают мотиватором, как Майка в лучшие годы, при этом довольно жестким с игроками.
— Оставлю без комментариев то, кем считают меня. Но лично за Майком я не заметил такой уж жесткости в те дни, что работал с ним. Да, он требовательный тренер. Но при этом умеет выстраивать отношения с коллективом. Один из моментов, который я для себя подметил, — это то, как Кинэн интересуется делами хоккеистов, всё ли у них в порядке. Причем не только в раздевалке и на льду, но и вне хоккея. Интересуется, как у них дела в семье, нормально ли устроились их жены и дети, приехавшие в Питер на турнир поболеть за своих. И так с каждым. Очень глубоко погружается в дела игроков, чтобы понять не только игровое, но и психологическое состояние каждого.
— И это в отношении игроков, с которыми он проработал всего несколько дней и, скорее всего, никогда больше не пересечется?
— Да, это и поражает, и восхищает. Он очень здорово сплотил разрозненный коллектив, собранный с нуля. Я думаю, поработай мы все вместе чуть подольше — хотя бы неделю перед турниром — выступили бы гораздо лучше. Была бы готовая сборная. А так были видны определенные наработки, потенциал, но, к сожалению, чуть не хватило времени, чтобы показать лучшие результаты на Кубке Первого канала. Но при этом с учетом ограниченного времени на подготовку и того, что большинство игроков впервые вышли на лед в составе одной команды, Майк проделал сильную работу. И во многом за счет того внимания к мелочам, о котором я сказал.
— Вы сказали, что он не очень жестко себя вел. При этом в России большинство тех, кто знает Кинэна, судят о нем по тому, как он в «Нью-Йорк Рейнджерс» воспитывал Алексея Ковалева за переигрывание смен, заставив его в одном из матчей отыграть пять минут подряд. Вы бы так смогли поступить со своим игроком?
— Сейчас другое время все-таки. Вы не забывайте: тот эпизод случился уже более 30 лет назад. В 1990-е были одни методы, сейчас другие. А уж Майк хорошо знает, как выстраивать отношения с хоккеистами, чему я был свидетелем. Человек сотрудничал с такими великими игроками, как Марк Мессье, Уэйн Гретцки, и многими другими. И прекрасно понимает, как вести себя в той или иной ситуации.
— У вас в игровой карьере был особо жесткий тренер?
— Ну я под руководством многих поиграл. Были разные специалисты. Хотя, когда играл в Германии (за «Изерлон Рустерс» в 2000—2001 годах. — Ред.), там был один американец (Грег Посс. — Ред.), которого можно выделить особенно. Постоянно орал на игроков так, что, наверное, весь город слышал (смеется). Его можно выделить в общем ряду.
— Как вам «СКА Арена»?
— Отличные впечатления. Повторюсь, играть, когда на тебя смотрят более 20 тыс. человек, — особое удовольствие. Прекрасно, что в России появилась такая арена. Я уж не говорю об условиях для участников, о раздевалках. По крайней мере, в нашей раздевалке было всё для подготовки, восстановления и так далее. Всё, что нужно в современном хоккее для правильной работы.
— Поражает, как оброс хоккейной инфраструктурой Санкт-Петербург с тех времен, когда вы играли за СКА?
— Ну что вы, это несравнимые вещи. Как раз работая в штабе у Кинэна в сборной мира КХЛ, мы с Мишей Кравцом вспоминали те времена. Я как раз был молодым, моложе 20, а он уже опытным, постоянно играл в основе. И мы вспоминали, что тогда не то что новой 20-тысячной арены — Ледового дворца 12-тысячного не было, на котором СКА в последние годы играл. Тогда «Юбилейный» был основным дворцом в Ленинграде. Он и сейчас неплох, а в 1989—1990 годах вообще казался чем-то невероятным на фоне большинства советских арен. Уж для меня, приехавшего из Риги, точно. Мы, правда, играли на нем не так чтобы часто. В основном выступали и тренировались в комплексе на Ждановке, как сейчас помню, лед был на третьем этаже. С тех пор в плане инфраструктуры город, конечно, невероятным образом шагнул вперед.
— Немногие, кстати, помнят, что СКА в 1990-е и начале 2000-х был довольно бедным клубом. Сколько можно было тогда заработать, играя в хоккей в Ленинграде?
— Я зарабатывал 50 рублей. У меня, правда, особый случай — меня все-таки направили в Ленинград в рамках прохождения армейской службы. Поэтому жаловаться на зарплату не приходилось (улыбается).
— А что можно было тогда купить на 50 рублей?
— Можно было сходить в ресторан разок. Так в целом не пошикуешь. Но я не жаловался, поскольку получал главное — возможность тренироваться и играть в хоккей.
— 8 декабря вы с «Адмиралом» отыграли гостевой матч с «Амуром» в Хабаровске, после чего полетели в Питер работать в сборной мира КХЛ. Закончили 15 декабря, улетели на Дальний Восток, чтобы 17-го снова сыграть с «Амуром», а два дня спустя у вас уже был матч в Москве против «Динамо». Работа с Кинэном стоила того, чтобы за полторы недели совершить три перелета через всю Россию?
— Ну давайте не забывать, что я все-таки уже третий сезон работаю в «Адмирале». Уже привык к Дальнему Востоку и соответствующей логистике. Понимаю, как это выдерживать, морально и физически быть к этому готовым. Поэтому с радостью полетел в Питер, когда пригласили поработать в сборной мира КХЛ. Тем более это хороший способ переключиться, перезагрузить себя по ходу очень напряженного сезона. Скажем так, съездил за свежими впечатлениями, чтобы с новыми силами окунуться в работу в «Адмирале» в условиях плотного календаря, когда идет матч за матчем.
— Кстати, о календаре. Ряд коллег заметили тенденцию: в прошлые два сезона вы принципиально отказывались объяснять какие-либо проблемы длинными перелетами. Даже пресекали эти разговоры на пресс-конференциях. В нынешнем сезоне вы несколько раз сослались на сложную логистику. Почему изменили подход?
— Да, у меня долго была позиция, что не стоит кивать на многочасовые перелеты. Раз согласился работать во Владивостоке, принимай ситуацию такой, какая она есть. Тем более мы же не можем повлиять на географию. Поэтому запретил говорить об этом и себе, и команде. Но в этом сезоне глянул на высказывания некоторых соперников, когда они начали жаловаться на восьмичасовые перелеты на Дальний Восток. Соперников, которые один раз за регулярный чемпионат к нам летают! Понимаете, да? Ну и подумал: если мы весь сезон так летаем, то чего нам молчать? Чего бы себе не позволить высказаться? Чем мы-то хуже? (смеется). Вот я пару раз и упомянул на пресс-конференциях, в каких условиях играют наши ребята, при каком календаре. И им вообще поклониться надо за то, что они в таком режиме одерживают победы и идут в зоне плей-офф.
— В этом сезоне не стало легче, когда КХЛ сделала в календаре больше пауз, растянув 68 матчей регулярного чемпионата не на шесть месяцев, а на семь?
— Пока это не ощущается, «Адмирал» всё равно сыграл очень много матчей в первой половине сезона. Мы за месяц перед паузой на Кубок Первого канала сыграли, если не ошибаюсь, 12 матчей или больше. После паузы, как вы сами заметили, был матч в Хабаровске, а через два дня — в Москве, еще через два — в Питере против СКА, еще через два — в Новосибирске против «Сибири». Сами видите, через что ребятам приходится пройти.
— Может быть, ближе к концу регулярки календарь будет полегче, и это даст вам конкурентное преимущество в борьбе за плей-офф.
— Может быть. Наверное, как-то это должно будет сказаться. Пока же работаем в тех условиях, что есть.
— Еще до конца предыдущей регулярки, когда шансов на выход в плей-офф почти не было, «Адмирал» подписал с вами новый контракт, причем на два года. Сильно мотивирует такое доверие?
— Да, я очень благодарен губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко, что проявил такое отношение ко мне. Понятно, что оно возникло не на пустом месте, все-таки была проделана большая работа в первый сезон, достигнут лучший результат в плей-офф в истории «Адмирала», в истории вообще дальневосточного хоккея. Доверие мотивирует на дальнейшую работу, на то, чтобы снова порадовать город успехами. Тем более я вижу, какое отношение к команде. С каким вниманием и любовью Олег Николаевич относится к нам и вообще к хоккею, как он погружается в дела клуба и вообще развитие спорта в крае при своем напряженном рабочем графике. И надо отметить наших болельщиков, которые постоянно заполняют «Фетисов Арену», поддерживают нас, создают неповторимую атмосферу. Как я слышал, на ближайший домашний матч с «Сибирью», который будет 28 декабря, уже почти все билеты проданы. Это накладывает определенные обязательства делать свою работу так, чтобы не было стыдно.
— Как оцените шансы повторить успех позапрошлого сезона?
— Сейчас не время оценивать шансы, делать прогнозы. Сначала надо выйти в плей-офф, а там будем рассуждать о шансах. Во всяком случае, я вижу, что «Адмирал» способен на многое, что ребята собрались талантливые. И при должном отношении к делу они могут добиться больших результатов.
Алексей Фомин