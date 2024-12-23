Леонид Тамбиев: «Сначала надо выйти в плей-офф, а там будем рассуждать о шансах»

— Да, у меня долго была позиция, что не стоит кивать на многочасовые перелеты. Раз согласился работать во Владивостоке, принимай ситуацию такой, какая она есть. Тем более мы же не можем повлиять на географию. Поэтому запретил говорить об этом и себе, и команде. Но в этом сезоне глянул на высказывания некоторых соперников, когда они начали жаловаться на восьмичасовые перелеты на Дальний Восток. Соперников, которые один раз за регулярный чемпионат к нам летают! Понимаете, да? Ну и подумал: если мы весь сезон так летаем, то чего нам молчать? Чего бы себе не позволить высказаться? Чем мы-то хуже? (смеется). Вот я пару раз и упомянул на пресс-конференциях, в каких условиях играют наши ребята, при каком календаре. И им вообще поклониться надо за то, что они в таком режиме одерживают победы и идут в зоне плей-офф.