АКМ войдет в КХЛ со следующего сезона. Пока он будет играть за пределами Тулы — есть три варианта

Например, Подольск был бы вообще шикарным вариантом. От Тулы недалеко, то есть не будет проблем с посещаемостью, нет вопросов по аэропорту. Однако стадион в Подольске, на котором выступал «Витязь», нуждается в реконструкции. И ходят разговоры, что теперь требуются серьезные вложения в арену. При этом, опять же по разговорам, в ответ хозяева стадиона не предлагают ничего, максимум — снижение арендной ставки, не более. Так-то на Подольск уже претендовали некоторые клубы, но это ничем не закончилось. Впрочем, это вопрос уровня переговоров. В конце концов, никто оттуда не хотел отпускать «Витязь», но нашлись серьезные люди, утвердившие это решение.