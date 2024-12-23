КХЛ возродила мощный проект. Он поможет России вернуться в элиту?

С тех пор KHL World Games по ряду объективных причин встал на паузу и был возобновлен в этом сезоне. В 2024 году лига лига взяла курс на Центральную Азию. Узбекистан стал 16-й страной, которая приняла матч КХЛ, а ее столица Ташкент — 49-м таким городом. Идея о проведении игры чемпионата в Ташкенте обсуждалась в журналистских кулуарах ещё в прошлом сезоне, но реальность обрела в нынешнем. Героями проекта стали минское «Динамо» и московский «Спартак». Для «красно-белых» участие в вынесенном матче КХЛ стало уже третьим для клуба: в 2010 году спартаковцы вместе со СКА сыграли в швейцарском Давосе, куда клубы были приглашены для участия в Кубке Шпенглера, а в 2018-м москвичи встретились с финским «Йокеритом» в Таллине. Что касается «Динамо», то минчане за пределами КХЛ не играли, зато их главный тренер Дмитрий Квартальнов дважды путешествовал с казанским «Ак Барсом».