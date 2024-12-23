КХЛ возродила мощный проект. Он поможет России вернуться в элиту?

Новая страна на карте КХЛ
Проведение вынесенных матчей чемпионата КХЛ вошло в моду с первых лет существования лиги. Изначально путешествия клубов за рамки географии турнира проходило под разными предлогами, пока лига не организовала полноценный проект под названием KHL World Games. Свой старт он взял в 2018 году и был направлен на популяризацию КХЛ и хоккея в целом в Европе. В разные сезоны матчи чемпионата в рамках этого проекта проводились в Австрии и Швейцарии, а в 2021 году лига и вовсе покорила Объединенные Арабские Эмираты.
С тех пор KHL World Games по ряду объективных причин встал на паузу и был возобновлен в этом сезоне. В 2024 году лига лига взяла курс на Центральную Азию. Узбекистан стал 16-й страной, которая приняла матч КХЛ, а ее столица Ташкент — 49-м таким городом. Идея о проведении игры чемпионата в Ташкенте обсуждалась в журналистских кулуарах ещё в прошлом сезоне, но реальность обрела в нынешнем. Героями проекта стали минское «Динамо» и московский «Спартак». Для «красно-белых» участие в вынесенном матче КХЛ стало уже третьим для клуба: в 2010 году спартаковцы вместе со СКА сыграли в швейцарском Давосе, куда клубы были приглашены для участия в Кубке Шпенглера, а в 2018-м москвичи встретились с финским «Йокеритом» в Таллине. Что касается «Динамо», то минчане за пределами КХЛ не играли, зато их главный тренер Дмитрий Квартальнов дважды путешествовал с казанским «Ак Барсом».
Историческая победа «Спартака»
Местом проведения матча стала известная «Хумо Арена», где свои домашние матчи играет местный клуб «Хумо». В нынешние времена эта команда выступает в чемпионате Казахстана, однако несколько лет назад был участником Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), которую был вынужден покинуть с началом коронавирусной пандемии.
Сам по себе Ташкент является не чужим городом для «Спартака». В советский период «красно-белые» играли здесь ещё под руководством Бориса Майорова, а в наше время легенда клуба и мирового хоккея Александр Якушев и нынешний главный тренер команды Алексей Жамнов принимали участие в открытие «Хумо Арены». Символичным оказался и тот факт, что новый приезд в Ташкент с проведением хоккейного матча «Спартак» совершил в день своего 78-летия.
Москвичи не могли себе позволить проиграть в день рождения клуба. Особенно на глазах у сотен фанатов команды, которые совершили довольно классный, необычный и запоминающийся выезд. Хотя были к этому близки: подопечным Жамнова дважды по ходу матча приходилось отыгрываться. Исход был решен в овертайме, когда Адам Ружичка нанес точный бросок после передачи Павла Порядина.
Интрига Ковальчука, слухи о России
Для КХЛ матч в Ташкенте стал историческим не только из-за приезда в новую для себя страну, но и из-за рекордных показателей. Игру «Динамо» со «Спартаком» посетили 9405 зрителей, что является наивысшим показателем посещаемости матчей KHL World Games.
Однако этот проект лиги не только про простой матч регулярного чемпионата.
Ещё незадолго до игры на площадке «Хумо Арены» мастер-класс для воспитанников местной хоккейной школы провели Валерий Каменский, недавно заявивший о завершении тренерской карьеры Сергей Федоров и Илья Ковальчук. К последнему было обращено повышенное внимание, ведь вопрос о его будущем все ещё является актуальным. Илья Валерьевич твердого «да» или «нет» на вопрос о том, завершил ли он карьеру игрока, так и не дал. «В 2024 году точно не сыграю», — с иронией сказал олимпийский чемпион 2018 года. Этой теме — равно как и свое сотрудничество с тульским АКМ — Ковальчук сохранил интригу.
Глобально же матч в Ташкенте был необходим КХЛ и всему российскому хоккею для шага вперёд в вопросе возвращения на международную арену. Это отмечал и президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о встрече с иностранными коллегами и планах КХЛ продолжить проведение KHL World Games. Где именно — вопрос открытый.
Среди лиц, про которых говорил Морозов, был, например, вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров. Его организация является молодой, но все же полноценным участником Международной федерации хоккея (IIHF). В беседе с журналистами функционер признался, что в кулуарах других национальных хоккейных федераций, да и в самой IIHF регулярно обсуждают вопрос возвращения России на международную арену, так как отсутствие российских сборных на турнирах ощутимо бьёт по их уровню.
«Скажу честно — на различных мероприятиях, конгрессах и комитетах высказываются мнения о том, что потеря россиян и белорусов для всего мирового хоккея является большой. Обсуждают, что участие российской сборной в ближайших Олимпийских играх придало бы больше привлекательности турниру. На чемпионатах мира и конгрессах всегда возникает ощущение, что кого-то не хватает для интриги, для того, чтобы сами соревнования были полноценными. Но не думаю, что сама по себе IIHF может принять решение, отличное от вышестоящих европейских регулирующих органов и правительств. Они вынуждены им следовать. Нужно ждать политически глобальных изменений», — подчеркнул вице-президент Федерации хоккея Узбекистана.
Это очень важное примечание в перспективе. С момента отстранения России представители иностранных национальных хоккейных федераций опасались публично выступать за возвращение россиян. В последнее же время тенденция стала меняться в лучшую сторону. Очевидно, что политический момент остаётся камнем преткновения. Та же НХЛ готова вернуться к нормальным отношениям с российской стороной только при условии изменений ситуации в мире. Но тот факт, что лёд начал таять, отрицать нельзя. Выезд КХЛ за пределы своей территории и диалог с зарубежными коллегами только поспособствовал этому.
До судьбоносного февраля 2025-го осталось совсем немного времени. И почему-то вера в лучший исход для российского хоккея ещё имеет место.
Андрей Сенченко