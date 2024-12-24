Кто уедет в НХЛ летом? Какие трансферы ждать в КХЛ в ближайшее время? Инсайды от Хайруллина

3. Сомнений в уровне Подъяпольского нет, но смущает то, что за всю карьеру в КХЛ он не выиграл ни одной серии плей-офф. С «Ак Барсом», «Северсталью» и «Ладой» вратарь вылетал в первом раунде, а в СКА-2022/23 почти не играл в Кубке Гагарина. Московское «Динамо» сбалансировано практически идеально и набирает ход, но впечатление о готовности команды Алексея Кудашова к борьбе за кубок возникает чуть ли не каждый год. И каждый раз что-то мешает.