Легенда НХЛ Лекавалье, побывавший в Санкт-Петербурге, высказался о России

«Мы определённо видим разницу. Конечно, мы здесь только пару дней, но изменения в стране за 20 лет и восторг, с которым болельщики смотрели игру, — приятно видеть. Я думаю, что 20 лет назад всё было не так. Это очень хорошо, безусловно», — приводит слова Лекавалье телеграм-канал Романа Ротенберга.