«Ак Барс» вырвал победу над московским «Динамо» благодаря дублям Лямкина и Барабанова

Бело-голубые вели в счете по ходу встречи, но в третьем периоде упустили победу. Голы хозяев забили Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Паккет, Павел Кудрявцев и Дмитрий Рашевский, на счету которого также результативная передача. По два голевых паса отдали Никита Гусев и Артем Михеев.