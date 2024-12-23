«Ак Барс» вырвал победу над московским «Динамо» благодаря дублям Лямкина и Барабанова

Бело-голубые вели в счете по ходу встречи, но в третьем периоде упустили победу. Голы хозяев забили Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Паккет, Павел Кудрявцев и Дмитрий Рашевский, на счету которого также результативная передача. По два голевых паса отдали Никита Гусев и Артем Михеев.
У казанской команды 4 (2+2) очка набрал Никита Лямкин, 3 (2+1) результативных балла заработал Александр Барабанов и еще по шайбе забросили Никита Евсеев и Альберт Яруллин. У Николаса Петана три передачи.
«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».