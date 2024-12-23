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«Ак Барс» вырвал победу над московским «Динамо» благодаря дублям Лямкина и Барабанова

Московское «Динамо» на своем льду проиграло «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:6.

Источник: ХК «Ак Барс»

Бело-голубые вели в счете по ходу встречи, но в третьем периоде упустили победу. Голы хозяев забили Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Паккет, Павел Кудрявцев и Дмитрий Рашевский, на счету которого также результативная передача. По два голевых паса отдали Никита Гусев и Артем Михеев.

У казанской команды 4 (2+2) очка набрал Никита Лямкин, 3 (2+1) результативных балла заработал Александр Барабанов и еще по шайбе забросили Никита Евсеев и Альберт Яруллин. У Николаса Петана три передачи.

«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».

Динамо М
5:6
2:1, 2:2, 1:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Моторыгин
Амир Мифтахов
(Тимур Билялов)
1-й период
02:18
Дмитрий Рашевский
(Артем Михеев, Максим Комтуа)
07:53
Амир Мифтахов
08:50
Никита Лямкин
(Илья Сафонов)
11:09
Кирилл Семенов
18:11
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Артем Михеев)
2-й период
23:42
Кирилл Адамчук
(Максим Джиошвили)
26:11
Максим Комтуа
29:44
Никита Евсеев
(Ник Петан, Дмитрий Яшкин)
33:28
Никита Евсеев
34:45
Седрик Пакетт
(Никита Гусев)
38:05
Альберт Яруллин
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
3-й период
40:56
Александр Барабанов
(Алексей Марченко, Илья Сафонов)
41:44
Артур Бровкин
43:19
Павел Кудрявцев
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
46:03
Артем Швец-Роговой
51:18
Седрик Пакетт
51:26
Александр Барабанов
(Ник Петан, Никита Лямкин)
53:35
Игорь Ожиганов
53:56
Никита Лямкин
(Ник Петан, Александр Барабанов)
55:13
Ник Петан
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Динамо М
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