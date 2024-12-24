«Ак Барс» и «Динамо» выдали один из самых ярких матчей сезона! Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:0. За уфимскую команду забросили Джош Ливо и Данил Алалыкин, Александр Шаров. Ливо первым из хоккеистов в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. Юлаевцы сравнялись по очкам с «Трактором» (у обоих лидеров Востока по 50 набранных очков).