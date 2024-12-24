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«Ак Барс» и «Динамо» выдали один из самых ярких матчей сезона! Итоги дня в КХЛ

А «Авангард» снова начал проигрывать.

Источник: Чемпионат.com

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 23.12.2024, 15:30
Сибирь
4
Адмирал
2

«Сибирь» одержала победу со счётом 4:2. За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек. Команда Леонида Тамбиева проиграла в третий раз подряд.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 23.12.2024, 17:00
Салават Юлаев
3
Амур
0

«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:0. За уфимскую команду забросили Джош Ливо и Данил Алалыкин, Александр Шаров. Ливо первым из хоккеистов в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. Юлаевцы сравнялись по очкам с «Трактором» (у обоих лидеров Востока по 50 набранных очков).

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 23.12.2024, 17:00
Металлург Мг
2
Авангард
1

«Металлург» в овертайме одержал победу со счётом 2:1. За хозяев забил Роман Канцеров, оформивший дубль. У Романа семь голов в последних пяти матчах. Молодой форвард в отличной форме. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. Команда Андрея Разина выиграла в третий раз подряд.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 23.12.2024, 19:30
Динамо М
5
Ак Барс
6

Один из самых ярких матчей сезона. «Ак Барс» одержал победу со счётом 6:5, постоянно отыгрываясь. За «Ак Барс» забили Никита Лямкин, оформивший дубль, Никита Евсеев, Альберт Яруллин, Александр Барабанов, забивший дважды. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.

Лямкин и Барабанов оформили голевые дубли, Никита дважды отдал результативный пас, Александр — один раз. В сумме хоккеисты заработали семь очков.

Ак Барс
Динамо М
Авангард
Металлург Мг
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь