«Ак Барс» и «Динамо» выдали один из самых ярких матчей сезона! Итоги дня в КХЛ

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Представляем обзор всех игр.
«Сибирь» одержала победу со счётом 4:2. За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек. Команда Леонида Тамбиева проиграла в третий раз подряд.
«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:0. За уфимскую команду забросили Джош Ливо и Данил Алалыкин, Александр Шаров. Ливо первым из хоккеистов в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. Юлаевцы сравнялись по очкам с «Трактором» (у обоих лидеров Востока по 50 набранных очков).
«Металлург» в овертайме одержал победу со счётом 2:1. За хозяев забил Роман Канцеров, оформивший дубль. У Романа семь голов в последних пяти матчах. Молодой форвард в отличной форме. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. Команда Андрея Разина выиграла в третий раз подряд.
Один из самых ярких матчей сезона. «Ак Барс» одержал победу со счётом 6:5, постоянно отыгрываясь. За «Ак Барс» забили Никита Лямкин, оформивший дубль, Никита Евсеев, Альберт Яруллин, Александр Барабанов, забивший дважды. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.
Лямкин и Барабанов оформили голевые дубли, Никита дважды отдал результативный пас, Александр — один раз. В сумме хоккеисты заработали семь очков.