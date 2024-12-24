«Авангард» объявил об уходе призера Олимпиады хоккеиста Галиева

Галиев также выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2021 год, а в 2021-м форвард пополнил состав московского «Динамо». С 2014 по 2017 год Галиев был игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». С «Ак Барсом» Галиев стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года. Вместе со сборной России хоккеист стал серебряным призером Олимпиады 2022 года.