«Авангард» объявил об уходе призера Олимпиады хоккеиста Галиева

ТАСС, 24 декабря. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России по хоккею Станислав Галиев покинул омский хоккейный клуб «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Галиеву 32 года, он выступал за «Авангард» с июля нынешнего года, провел за клуб 33 матча, набрав 7 очков (2 гола + 5 передач) при показатели полезности «-4». С 2022 по 2024 год форвард выступал за казанский «Ак Барс».
Галиев также выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2021 год, а в 2021-м форвард пополнил состав московского «Динамо». С 2014 по 2017 год Галиев был игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». С «Ак Барсом» Галиев стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года. Вместе со сборной России хоккеист стал серебряным призером Олимпиады 2022 года.