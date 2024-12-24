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31-летний защитник Кулик пополнил «Авангард» в результате обмена с «Амуром»

В результате обмена с «Амуром» состав «Авангарда» пополнил защитник Евгений Кулик.

Источник: Чемпионат.com

Дальневосточный клуб получил денежную компенсацию. Контракт Кулика рассчитан до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

В текущем сезоне 31-летний защитник сыграл 37 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

В сезонах-2014/2015 — 2016/2017 защитник уже выступал за «Авангард». Всего в КХЛ за 575 матчей набрал 86 (19+67) очков при показателе полезности «+17». В «Авангарде» Кулик будет играть под номером 33.

«Вариативность и глубина важна в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик — стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот. Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнёров», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Амур
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