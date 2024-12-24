31-летний защитник Кулик пополнил «Авангард» в результате обмена с «Амуром»

«Вариативность и глубина важна в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик — стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот. Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнёров», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.