Защитник Никита Камалов покинул «Барыс», хоккеист переходит в другую команду

«В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам! Они всегда верят в команду и поддерживают. Астана — современный город, где есть все условия для комфортного проживания. Также хочется поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пошли мне навстречу и без проблем отпустили в другую команду. Спасибо им за понимание и за ту работу, которую они делают для всего клуба. Хочу пожелать “Барысу” процветания, думаю, клуб движется в правильном направлении», — заявил Камалов.