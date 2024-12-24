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Защитник Никита Камалов покинул «Барыс», хоккеист переходит в другую команду

По соглашению сторон «Барыс» расторг контракт с защитником Никитой Камаловым. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба. Сообщается, что игрок обороны переходит в другую команду.

Источник: Чемпионат.com

29-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 37 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-8».

«В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам! Они всегда верят в команду и поддерживают. Астана — современный город, где есть все условия для комфортного проживания. Также хочется поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пошли мне навстречу и без проблем отпустили в другую команду. Спасибо им за понимание и за ту работу, которую они делают для всего клуба. Хочу пожелать “Барысу” процветания, думаю, клуб движется в правильном направлении», — заявил Камалов.

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