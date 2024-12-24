Канадский защитник «Торпедо»: думал, что в России небезопасно, но тут отличные условия

— Я думал, что здесь может быть небезопасно, но всё оказалось совсем не так. Здесь нормальная жизнь, всё то же самое, как везде. Безопасно. Условия для жизни отличные.
— Без русского тяжело?
— В некоторых городах — да. В Нижнем Новгороде бывают трудности, но в Москве и Петербурге с этим проблем нет. В конце концов, есть гугл-переводчик. На самом деле в Финляндии было то же самое, — приводит слова Филлипса «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне 25-летнй защитник сыграл 32 матча, в которых записал на свой счёт 8 (1+7) очков.