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Лидер КХЛ заключил контракт с олимпийским чемпионом

Защитник Богдан Киселевич будет выступать за ярославский «Локомотив» до конца сезона.

Источник: ХК «Локомотив»

«Локомотив» заключил полноценный контракт с защитником Богданом Киселевичем. Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба КХЛ.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона.

У 34-летнего Киселевича с 10 декабря был пробный контракт с «Локомотивом». Он успел провести за команду один матч.

Начинал нынешний сезон Киселевич в нижнекамском «Локомотиве». В КХЛ он также играл за омский «Авангард», московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина, и череповецкую «Северсталь».

В составе сборной России Киселевич стал олимпийским чемпионом 2018 года, завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года.

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и всей КХЛ, набрав 62 очка в 39 матчах.

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