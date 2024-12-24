Он покорял Америку рядом с Овечкиным, а теперь не нужен проваливающемуся топ-клубу КХЛ. Галиев покинул «Авангард»

Пока не совсем понятно, зачем этот игрок нужен Ги Буше, разве что этот обмен был совершен для увеличения глубины состава, чтобы не повторилась ситуация с плей-офф, которая случилась несколько лет назад, когда большая часть защитников команды получила травмы и тренерскому штабу приходилось заменять травмированных игроков обороны молодежью. Впрочем, вряд ли полностью обновившаяся верхушка менеджмента сибирского клуба оглядывалась на тот опыт. Еще более странным видится этот трансфер, если учесть сумму компенсации: как сообщает «СЭ», за Кулика омичи отдали 30 миллионов рублей.