Он покорял Америку рядом с Овечкиным, а теперь не нужен проваливающемуся топ-клубу КХЛ. Галиев покинул «Авангард»

Омский «Авангард» продолжает шуметь в информационном пространстве своей трансферной кампанией, суть которой пока ясна только самим омичам. За этот сезон через команду «ястребов» прошло уже 40 спорсменов — именно столько хоккеистов будет задействовано клубом в КХЛ, когда на лед выйдет очередной новичок, о котором мы расскажем ниже.
Утром «Авангард» объявил о расторжении контракта по взаимному соглашению сторон со Станиславом Галиевым — в прошлом партнером Александра Овечкина по «Вашингтону». Этот ход омичей удивлением не стал — слухи о том, что «ястребы» хотели расстаться с форвардом, ходили достаточно давно. За 33 матча за «Авангард» в этом сезоне на счету Галиева было 7 (2+5) результативных баллов. В стан омичей Станислав перешел в межсезонье из казанского «Ак Барса», которому оказался не нужен, как и многие другие игроки.
Но без работы Галиев долго не сидел. Спустя четыре часа после новости о расторжении с ним контракта московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с форвардом до конца этого сезона. Станислав вполне может вписаться в хоккей Ильи Воробьева, который как минимум выглядит более понятным того, во что играют «ястребы». По сообщениям разных источников, москвичи подписали Станислава на скромную сумму порядка 10−12 миллионов рублей.
На новости о расторжении Галиева «Авангард» не остановился. Спустя некоторое время клуб объявил о подписании 31-летнего защитника Евгения Кулика в результате обмена на денежную компенсацию с хабаровским «Амуром». Контракт с игроком рассчитан до конца этого сезона. Кулик уже выступал за омичей несколько сезонов и покинул команду семь лет назад. За «Амур» в этом сезоне Кулик провел 37 матчей, отдал одну передачу и имеет показатель полезности «-7».
Пока не совсем понятно, зачем этот игрок нужен Ги Буше, разве что этот обмен был совершен для увеличения глубины состава, чтобы не повторилась ситуация с плей-офф, которая случилась несколько лет назад, когда большая часть защитников команды получила травмы и тренерскому штабу приходилось заменять травмированных игроков обороны молодежью. Впрочем, вряд ли полностью обновившаяся верхушка менеджмента сибирского клуба оглядывалась на тот опыт. Еще более странным видится этот трансфер, если учесть сумму компенсации: как сообщает «СЭ», за Кулика омичи отдали 30 миллионов рублей.
Казалось бы, «Авангард» подписал всех нужных игроков, болельщики дождались обновления тренерского штаба — можно успокоиться. Но, вероятно, остановить череду подписаний «ястребов» сможет только дедлайн, который в КХЛ наступит только через три дня. А пока неудивительно, если из Омска придет еще несколько в разной мере удивляющих новостей.
Надежда Тонконог