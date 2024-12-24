«Набоков не перейдет в СКА». Новый спортдир «Магнитки» — о трансферах, Разине и потолке зарплат

— И количество защит, и возраст игроков. Мое мнение: 17 лет — слишком рано. Грубо говоря, клуб драфтует игрока в 17 лет в первом раунде и должен уже дать ему контракт. Возможно, если возраст увеличат до 20−21 года, тогда клубы посмотрят на это иначе. С точки зрения команд, которые инвестируют в академии, занимаются подготовкой своих игроков и рассчитывают на них, все это не совсем правильно. Может быть, стоит подумать, чтобы на драфт выходили люди после 20 лет, которые остались без команды или их не видят в основе своих клубов.