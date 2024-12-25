«Трактор» убегает от «Салавата», драматичная победа «Сочи». Итоги дня в КХЛ

Лишь пару дней назад соперники встречались в Челябинске, и «Трактор» выиграл только после того, как напрягся в третьем периоде. Сегодня команда Бенуа Гру довольно быстро обеспечила себе максимально комфортное преимущество, к середине матча поведя 4:0, после чего челябинцы расслабились и позволили сопернику закончить встречу с разницей лишь «-2». Снова забил Антон Бурдасов, для которого это восьмой гол в восьми играх — и теперь в Астану наверняка звонят менеджеры. «Трактор» благодаря победе оторвался от «СЮ» на два очка, но у уфимцев два матча в запасе.