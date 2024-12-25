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«Трактор» убегает от «Салавата», драматичная победа «Сочи». Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» благодаря шестой победе подряд опережает СКА в таблице.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

24 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 24.12.2024, 17:00
Барыс
3
Трактор
5

Лишь пару дней назад соперники встречались в Челябинске, и «Трактор» выиграл только после того, как напрягся в третьем периоде. Сегодня команда Бенуа Гру довольно быстро обеспечила себе максимально комфортное преимущество, к середине матча поведя 4:0, после чего челябинцы расслабились и позволили сопернику закончить встречу с разницей лишь «-2». Снова забил Антон Бурдасов, для которого это восьмой гол в восьми играх — и теперь в Астану наверняка звонят менеджеры. «Трактор» благодаря победе оторвался от «СЮ» на два очка, но у уфимцев два матча в запасе.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 24.12.2024, 18:00
Лада
3
Сочи
4

«Лада» даже на фоне обмена Сафина и Подъяпольского произвела несколько интересных обменов, которые показывают, что докатывать концовку просто так команда не будет. Однако сегодня намерения «Лады» разрушили новички «Сочи»: Уилл Биттен забил первым же броском в форме «леопардов», а игравший с ним в одном звене Александр Яремчук забросил дебютную шайбу в новом клубе. Хозяева отыгрались с 1:3, забив и в меньшинстве, однако Артур Тянулин голом на последней минуте принёс сочинцам долгожданную победу — первую с 25 ноября.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 16, 24.12.2024, 19:30
Северсталь
4
Нефтехимик
1

«Северсталь» сегодня играла без Никиты Коростелёва — возможно, форвард всё-таки отправится в «Трактор» в этом году. Это не помешало команде Андрея Козырева выдать привычно мощное начало и повести 2:0, а Алексей Кручинин оформил дубль уже в первом периоде. Победу хозяевам обеспечил Данил Аймурзин, сделав это на фоне слухов о продлении контракта с командой. Клуб из Череповца выиграл шестой матч подряд и оттеснил СКА на шестую строчку таблицы Запада.

Трактор
Сочи
Барыс
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь