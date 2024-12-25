Даниил Пыленков: «Жду не дождусь дебюта за “Динамо” Подъяпольского»

На днях в КХЛ прошел один из самых зрелищных матчей этого сезона. Московское «Динамо» на своем льду проиграло со счетом 5:6 казанскому «Ак Барсу», хотя вело по ходу встречи 3:0, 4:3 и 5:4. После более чем половины встреч регулярного чемпионата бело-голубые занимают четвертое место в Западной конференции. В ближайшей игре против подмосковного «Витязя» за них должен дебютировать новичок — вратарь Владислав Подъяпольский, один из лучших в своем амплуа в этом сезоне. Благодаря ему его предыдущий клуб, тольяттинская «Лада», до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф при всех финансовых ограничениях.