ХК ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Касселса

В ближайшее время об этом объявят официально.
В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Константин стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
29-летний Касселс в нынешнем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 33 играх за омский клуб. Американский нападающий дебютировал в КХЛ в текущей регулярке.
После 51 матча текущего сезона ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на седьмом месте Восточной конференции.