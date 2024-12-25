«Трактор» обменял Котляревского в «Северсталь» на Коростелева

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе “черно-белых” и честную работу, которую он делал каждый день. Никита Коростелев — большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ. Бросок, игровое мышление, голевое чутье — набор таких качеств сделает “Трактор” только сильнее», — прокомментировал обмен генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.