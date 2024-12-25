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«Трактор» обменял Котляревского в «Северсталь» на Коростелева

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обменял форварда команды Михаила Котляревского в череповецкую «Северсталь» на нападающего Никиту Коростелева, сообщается в официальном Telegram-канале лидера таблицы Восточной конференции КХЛ.

Также по условиям обмена вместе с Котляревским в Череповец отправился защитник Артем Щучинов, а «Трактор» получил игрока обороны Глеба Иванова.

«Решение по обмену было непростым. Прежде всего, хочется поблагодарить Михаила Котляревского за игру в составе “черно-белых” и честную работу, которую он делал каждый день. Никита Коростелев — большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ. Бросок, игровое мышление, голевое чутье — набор таких качеств сделает “Трактор” только сильнее», — прокомментировал обмен генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Котляревский выступал за «Трактор» с 2022 года, до этого он играл в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев», московский «Спартак», владивостокский «Адмирал» и «Сочи». На его счету 244 матча в лиге и 59 очков (28 шайб + 31 передача). В нынешнем сезоне он отыграл 36 матчей и набрал 18 очков (9+9).

Коростелев доходил до финала плей-офф КХЛ в сезоне-2021/22 с магнитогорским «Металлургом», откуда перешел в «Северсталь» по ходу прошлого сезона. Также он играл за ЦСКА и владивостокский «Адмирал». Всего он провел в КХЛ 279 матчей и набрал 139 очков (87+52). В нынешнем сезоне на его счету 23 балла (13+10) в 34 играх.

Щучинов, воспитанник челябинского хоккея, успел провести за «Трактор» в сумме 65 матчей и набрать 5 очков (1+4). Иванов отыграл 103 матча в КХЛ и набрал 10 баллов (2+8), выступая за «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

Трактор
Северсталь