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ЦСКА обыграл СКА в результативном матче, забросив пять шайб в первом периоде

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.

Источник: Чемпионат.com

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Егор Заврагин, начинавший встречу. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль. Ещё по голу в составе московских армейцев забили Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Максим Соркин. В концовке второго периода защитник СКА Сергей Сапего размочил счёт. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За СКА отличились Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Сергей Плотников. За ЦСКА гол забил Кирилл Долженков. СКА штурмовал ворота ЦСКА и сумел сократить отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в личных встречах со СКА в текущем сезоне. Каждая команда выиграла по одному матчу на своей площадке.

ЦСКА
6:5
5:0, 0:1, 1:4
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Роман Ротенберг
Вратари
Иван Просветов
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
00:41
Павел Карнаухов
(Фредрик Классон, Никита Нестеров)
00:57
Денис Гурьянов
(Колби Уильямс, Егор Афанасьев)
08:11
Виталий Абрамов
(Колби Уильямс, Прохор Полтапов)
14:02
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
14:38
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
2-й период
22:17
Никита Охотюк
22:17
Сергей Плотников
28:11
Прохор Полтапов
38:34
Сергей Сапего
(Сергей Плотников, Энтони Деанджело)
3-й период
43:27
Павел Акользин
43:36
Виталий Абрамов
47:36
Александр Никишин
(Василий Глотов, Иван Демидов)
47:51
Кирилл Долженков
(Кристиан Ярош)
49:23
Арсений Грицюк
(Михаил Григоренко, Никита Зайцев)
54:37
Иван Демидов
(Михаил Григоренко)
55:52
Сергей Плотников
(Павел Акользин, Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
СКА
КХЛ: таблица и календарь