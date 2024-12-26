Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Автомобилиста» в уральском дерби

«Я считаю, что сегодня наш вратарь играл очень хорошо, Зак Фукале держал нас в игре. К сожалению, не повезло, что матч так закончился. В трёх из последних пяти игр мы забивали лишь один гол: когда ваша команда забивает лишь один гол, это неустойчивое положение, чтобы забрать победу, большой риск. Не лучший хоккей получился, но сезон длинный, всё придёт», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.