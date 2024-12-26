Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Автомобилиста» в уральском дерби

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в уральском дерби.

Источник: Чемпионат.com

«Я считаю, что сегодня наш вратарь играл очень хорошо, Зак Фукале держал нас в игре. К сожалению, не повезло, что матч так закончился. В трёх из последних пяти игр мы забивали лишь один гол: когда ваша команда забивает лишь один гол, это неустойчивое положение, чтобы забрать победу, большой риск. Не лучший хоккей получился, но сезон длинный, всё придёт», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

Трактор
КХЛ: таблица и календарь