Михайлов назвал травму Кузнецова трагедией для СКА

«Честно говоря, даже не обратил внимание, когда Кузнецов получил травму. В первом периоде он настолько был незаметен, что я даже спросил у президента [ЦСКА], играет ли он сегодня? Если бы там было более серьезное нарушение, то, наверное, судья вынес бы суровое наказание.



В любом случае, сожалею и желаю ему скорейшего выздоровления. Это мастер высокого класса, его потеря для команды — это трагедия. Надеюсь, что вернется как можно быстрее», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».