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Михайлов назвал травму Кузнецова трагедией для СКА

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов назвал потерю нападающего Евгения Кузнецова трагедией для СКА.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Кузнецов получил повреждение после силового приема защитника Владислава Провольнева в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:6). Позже стало известно, что форвард может выбыть из строя на долгий срок.

«Честно говоря, даже не обратил внимание, когда Кузнецов получил травму. В первом периоде он настолько был незаметен, что я даже спросил у президента [ЦСКА], играет ли он сегодня? Если бы там было более серьезное нарушение, то, наверное, судья вынес бы суровое наказание.

В любом случае, сожалею и желаю ему скорейшего выздоровления. Это мастер высокого класса, его потеря для команды — это трагедия. Надеюсь, что вернется как можно быстрее», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

Кузнецов перешел в СКА перед началом текущего сезона, заключив контракт до 2028 года. На счету 32-летнего россиянина 33 очка (10+23) в 33 матчах.

СКА