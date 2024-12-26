Раскрыт точный диагноз травмированного Кузнецова

Кузнецов получил травму в середине второго периода. После столкновения с игроком ЦСКА Владиславом Провольневым форвард петербуржцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у хоккеиста очень плохой диагноз.