Ротенберг — о критике в интернете: «Это же ботофермы — часть нашей жизни сегодня»

— Вы очень часто подвергаетесь критике в интернете, со стороны болельщиков. К вам кто-нибудь подходил, говорил в лицо что-нибудь?
— Это же ботофермы. Это же часть нашей жизни на сегодняшний день. Болельщики после каждой игры подходят, благодарят. И на выездах радуются. Болельщики других команд с большим уважением приходят, всегда дружественная атмосфера. Никогда не было никакого негатива.
— Я был свидетелем, к вам действительно по-доброму относятся. В интернете вас в исчадие ада превращают. Как это получается?
— Сейчас роботы, боты везде. Главное, что идет прогресс. Знаете, а какого успешного человека в мире не критикуют? Критика — это часть игры. Если у тебя не было ни одного хейтера — значит ты неправильно живешь.
— Неужели ни разу не говорили в лицо? Да, у вас есть охрана, но она всегда отходит, если люди подходят к вам.
— Не знаю, каждый человек должен сам за себя постоять. А что касается критики в лицо — только от журналистов бывает. И то очень редко. Конструктивная критика приветствуется.
— А бывает обидная критика?
— На обиженных воду возят.
— Может, огорчает?
— Меня огорчает только ложь, вранье.
— Со стороны кого?
— Если человек не разбирается в предмете. Надо сначала разобраться в деталях, а потом уже можно конструктивно донести свою точку зрения, а не поверхностно, — сказал Ротенберг на интервью.