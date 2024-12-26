Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг — о критике в интернете: «Это же ботофермы — часть нашей жизни сегодня»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как он относится к критике.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

— Вы очень часто подвергаетесь критике в интернете, со стороны болельщиков. К вам кто-нибудь подходил, говорил в лицо что-нибудь?

— Это же ботофермы. Это же часть нашей жизни на сегодняшний день. Болельщики после каждой игры подходят, благодарят. И на выездах радуются. Болельщики других команд с большим уважением приходят, всегда дружественная атмосфера. Никогда не было никакого негатива.

— Я был свидетелем, к вам действительно по-доброму относятся. В интернете вас в исчадие ада превращают. Как это получается?

— Сейчас роботы, боты везде. Главное, что идет прогресс. Знаете, а какого успешного человека в мире не критикуют? Критика — это часть игры. Если у тебя не было ни одного хейтера — значит ты неправильно живешь.

— Неужели ни разу не говорили в лицо? Да, у вас есть охрана, но она всегда отходит, если люди подходят к вам.

— Не знаю, каждый человек должен сам за себя постоять. А что касается критики в лицо — только от журналистов бывает. И то очень редко. Конструктивная критика приветствуется.

— А бывает обидная критика?

— На обиженных воду возят.

— Может, огорчает?

— Меня огорчает только ложь, вранье.

— Со стороны кого?

— Если человек не разбирается в предмете. Надо сначала разобраться в деталях, а потом уже можно конструктивно донести свою точку зрения, а не поверхностно, — сказал Ротенберг на интервью.

СКА