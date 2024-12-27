КХЛ не стала наказывать защитника ЦСКА за эпизод с травмой Кузнецова

В среду ЦСКА обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузнецов получил травму по ходу второго периода и не смог продолжить игру. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у Кузнецова сотрясение и он «был практически без сознания».