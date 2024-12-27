КХЛ не стала наказывать защитника ЦСКА за эпизод с травмой Кузнецова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение не накладывать санкций на защитника столичного ЦСКА Владислава Провольнева за силовой прием на нападающем петербургского СКА Евгении Кузнецове, сообщается на официальном сайте лиге.
В среду ЦСКА обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузнецов получил травму по ходу второго периода и не смог продолжить игру. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у Кузнецова сотрясение и он «был практически без сознания».
«По обращению ХК СКА спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча. Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьей 28 дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — говорится в заявлении лиги.
Провольневу 29 лет. В текущем сезоне он провел 29 матчей и набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач).