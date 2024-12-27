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КХЛ не стала наказывать защитника ЦСКА за эпизод с травмой Кузнецова

СДК КХЛ не стал наказывать защитника ЦСКА Провольнева за прием на Кузнецове.

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение не накладывать санкций на защитника столичного ЦСКА Владислава Провольнева за силовой прием на нападающем петербургского СКА Евгении Кузнецове, сообщается на официальном сайте лиге.

В среду ЦСКА обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кузнецов получил травму по ходу второго периода и не смог продолжить игру. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у Кузнецова сотрясение и он «был практически без сознания».

«По обращению ХК СКА спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча. Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьей 28 дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — говорится в заявлении лиги.

Провольневу 29 лет. В текущем сезоне он провел 29 матчей и набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач).

ЦСКА
6:5
5:0, 0:1, 1:4
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9696 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Роман Ротенберг
Вратари
Иван Просветов
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Егор Заврагин, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
00:41
Павел Карнаухов
(Фредрик Классон, Никита Нестеров)
00:57
Денис Гурьянов
(Егор Афанасьев, Колби Уильямс)
08:11
Виталий Абрамов
(Колби Уильямс, Прохор Полтапов)
14:02
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
14:38
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
2-й период
22:17
Никита Охотюк
22:17
Сергей Плотников
28:11
Прохор Полтапов
38:34
Сергей Сапего
(Энтони Деанджело, Сергей Плотников)
3-й период
43:27
Павел Акользин
43:36
Виталий Абрамов
47:36
Александр Никишин
(Иван Демидов, Василий Глотов)
47:51
Кирилл Долженков
(Кристиан Ярош)
49:23
Арсений Грицюк
(Никита Зайцев, Михаил Григоренко)
54:37
Иван Демидов
(Михаил Григоренко)
55:52
Сергей Плотников
(Павел Акользин, Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь