СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина

В текущем сезоне 28-летний Фальковский провёл 29 матчей, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+11». Всего в КХЛ Фальковский провёл 232 матча, в которых набрал 78 очков — забросил 28 шайб и отдал 50 результативных передач.