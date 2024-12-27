«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Дюбе

В текущем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».
Напомним, до «Динамо» Дюбе провел шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ.
Минское «Динамо» переподписало контракт с нападающего Диллоном Дюбе, об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В текущем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».
Напомним, до «Динамо» Дюбе провел шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ.