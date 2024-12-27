«Барыс» объявил о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Адиль является воспитанником петропавловской школы хоккея. Ранее играл в системе «Торпедо». В 2019 году признавался лучшим защитником Кубка Казахстана. Перешел в «Барыс» летом 2021-го. В сезоне-2022/23 вместе с «Номадом» выиграл золотые медали чемпионата Казахстана.