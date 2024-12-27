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«Барыс» объявил о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев решил продолжить сотрудничество с «Барысом», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Астанинский клуб объявил о продлении контракта с игроком до 31 мая 2027 года.

Адиль является воспитанником петропавловской школы хоккея. Ранее играл в системе «Торпедо». В 2019 году признавался лучшим защитником Кубка Казахстана. Перешел в «Барыс» летом 2021-го. В сезоне-2022/23 вместе с «Номадом» выиграл золотые медали чемпионата Казахстана.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 40 матчей за «Барыс», забросил три шайбы и сделал семь ассистов.

«Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 41 матча. Следующую игру в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижегородским «Торпедо» 28 декабря.

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