«Барыс» объявил о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Астанинский клуб объявил о продлении контракта с игроком до 31 мая 2027 года.
Адиль является воспитанником петропавловской школы хоккея. Ранее играл в системе «Торпедо». В 2019 году признавался лучшим защитником Кубка Казахстана. Перешел в «Барыс» летом 2021-го. В сезоне-2022/23 вместе с «Номадом» выиграл золотые медали чемпионата Казахстана.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 40 матчей за «Барыс», забросил три шайбы и сделал семь ассистов.
«Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 41 матча. Следующую игру в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижегородским «Торпедо» 28 декабря.