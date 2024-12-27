Обмен года в КХЛ. СКА отдал одного из лучших форвардов за защитника «Трактора»

Расставание с защитником Ильей Карпухиным для хоккейного Челябинска воспринимается очень драматично. Защитник в «Тракторе» с детских лет и на уровне КХЛ провел в нем шесть с половиной сезонов. Общительный, воспитанный, неглупый парень. Хоть этот чемпионат у него не задался, с ним расставались наверняка с сожалением. СКА следил за Карпухиным как минимум три года, присматривался к нему в матчах за сборную и, похоже, знает, что делает. Оборона команды остро нуждалась в усилении. Достаточно посмотреть на последнюю игру против «Сочи». Эта проблема решена приглашением Карпухина и Дмитрия Юдина из «Ак Барса». Баланс в линиях необходим. Что делать с вратарями — совсем другая история, которая не имеет отношения к нынешнему обмену.