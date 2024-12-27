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ЦСКА одержал десятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ЦСКА по буллитам обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей на 27-й минуте отличился Максим Соркин. У хозяев шайбу забросил Евгений Митякин (53). Решающий буллит реализовал Денис Гурьянов.

Для новичка армейской команды Станислава Галиева эта игра стала 500-й в КХЛ. За это время он набрал 259 очков (134 гола и 125 передачи).

ЦСКА (55 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала десятую победу подряд. «Нефтехимик» (37) располагается на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 29 декабря на выезде сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» 30 декабря примет челябинский «Трактор».

Нефтехимик
1:2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
27.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3815 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Илья Воробьев
Вратари
Филипп Долганов
Дмитрий Гамзин
1-й период
01:43
Владислав Каменев
09:48
Никита Охотюк
13:27
Командный штраф
2-й период
25:56
Никита Хлыстов
26:23
Булат Шафигуллин
26:47
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Виталий Абрамов)
3-й период
51:48
Кирилл Долженков
52:30
Евгений Митякин
(Жан-Себастьян Ди, Андрей Белозеров)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Денис Гурьянов
(ЦСКА)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь