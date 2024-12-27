ЦСКА одержал десятую победу подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей на 27-й минуте отличился Максим Соркин. У хозяев шайбу забросил Евгений Митякин (53). Решающий буллит реализовал Денис Гурьянов.
Для новичка армейской команды Станислава Галиева эта игра стала 500-й в КХЛ. За это время он набрал 259 очков (134 гола и 125 передачи).
ЦСКА (55 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала десятую победу подряд. «Нефтехимик» (37) располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 29 декабря на выезде сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» 30 декабря примет челябинский «Трактор».