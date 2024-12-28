Самый безумный трансферный дедлайн в истории КХЛ. Гранды менялись лучшими, аутсайдеры не отдавали лидеров

Последовательная работа КХЛ по усреднению уровня команд отразилась перед дедлайном. Рынок заработал так, как и должен в полном понимании этого термина. Менеджерам пришлось ухищряться, чтобы провернуть желаемые сделки и соблюсти регламент. Потолок зарплат, ограничение заявки и переходов между двумя клубами — вот некоторые тонкости законодательства КХЛ, которые осложнили жизнь клубов, но в то же время подарили горячее время болельщикам. В перспективе было бы неплохо ограничить команды в выкупе контрактов, чтобы часть уплаченной суммы также шла в потолок зарплат. Это сделает рынок еще более динамичным и справедливым.