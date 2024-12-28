Станислав Галиев: «Видно, что в ЦСКА есть стержень победителя»

В КХЛ в полночь с 27 на 28 декабря заканчивается период обменов и переходов. После этого клубы до 1 мая не смогут подписывать новичков. Одной из самых громких сделок последних дней стал трансфер в московский ЦСКА нападающего Станислава Галиева, незадолго до этого расторгшего контракт с омским «Авангардом», в который он перешел летом.
Ранее в течение пяти лет форвард выступал за казанский «Ак Барс» с перерывом на сезон-2021/22, когда он играл за московское «Динамо». В составе клуба из столицы Татарстана Галиев в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. Также на счету 32-летнего игрока серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России. За ЦСКА он уже провел два матча.
В интервью «Известиям» хоккеист рассказал о своем переходе в новую команду, оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина, однако не стал комментировать неудачи своего бывшего клуба.
— Насколько неожиданным для вас был сам обмен из «Авангарда» и то, что в результате него вы перешли именно в ЦСКА?
— Так всё быстро сложилось, поэтому немножко шокирован. Но скажу честно: очень счастлив быть в ЦСКА. Теперь постепенно адаптируюсь к команде и постараюсь ей помочь в оставшейся части сезона. Рад, что в своем дебютном матче за команду помог ей выиграть принципиальный матч у СКА. Надеюсь, дальше тоже будем только побеждать.
— Что можете сказать об игре своей новой команды?
— Скорости безумные. Все вперед, всё нацелено на чужие ворота. Каждый из ребят в команде знает, что надо делать и как этого добиться. Все играют по заданию тренерского штаба. Большие мастера собраны в этой раздевалке.
— В этой раздевалке после прошлого сезона осталось не так много народу из того состава, при котором ЦСКА тотально доминировал в КХЛ в 2017—2023 годах. Но все-таки чувствуется еще победный дух внутри команды?
— Да, есть такое. Я только что познакомился с некоторыми ребятами в ЦСКА. Но видно, что есть в команде такой крепкий стержень. Стержень победителя.
— Уйдя весной по окончании прошлого сезона из «Ак Барса» вы не сразу нашли себе клуб, только в середине лета вас подписал «Авангард» после травм своих лидеров. В последующие полгода в Омске поработало уже четыре главных тренера, команда провалила старт сезона и лишь недавно забралась в зону плей-офф.
— Согласен, такой эмоциональный сезон у меня пока складывается. Тяжеленький. Но это хоккейная жизнь. Часто так бывает, что не всегда выигрываешь.
— Почему у «Авангарда» так неудачно пошел нынешний сезон?
— Без комментариев.
— У вас контракт с ЦСКА до конца сезона. Какие цели для себя ставите на этот период?
— Я приехал в ЦСКА, чтобы помочь ему вернуть Кубок Гагарина. Думаю, у нас всё для этого есть. Такой клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи. И я тоже хочу выиграть трофей. Сделаю для этого всё возможное.
— Нынешний, обновленный ЦСКА на это способен?
— Почему нет? Вы же видите, в какой сейчас форме команда, сколько матчей подряд она выиграла. Был хороший матч против СКА. Да, непросто всё сложилось, мы позволили сопернику сократить до минимума разрыв в счете в третьем периоде, но первый провели отлично, повели 5:0. С такой игрой можно бороться за самые высокие места. Команда хорошая, находится в хорошей форме, в ней собраны отличные хоккеисты. И атмосфера в раздевалке прекрасная — я здесь всего ничего, но мне нравится, принял коллектив меня хорошо. В общем, у ЦСКА есть всё для победы в Кубке Гагарина.
Алексей Фомин