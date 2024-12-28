Станислав Галиев: «Видно, что в ЦСКА есть стержень победителя»

— Почему нет? Вы же видите, в какой сейчас форме команда, сколько матчей подряд она выиграла. Был хороший матч против СКА. Да, непросто всё сложилось, мы позволили сопернику сократить до минимума разрыв в счете в третьем периоде, но первый провели отлично, повели 5:0. С такой игрой можно бороться за самые высокие места. Команда хорошая, находится в хорошей форме, в ней собраны отличные хоккеисты. И атмосфера в раздевалке прекрасная — я здесь всего ничего, но мне нравится, принял коллектив меня хорошо. В общем, у ЦСКА есть всё для победы в Кубке Гагарина.